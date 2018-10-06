وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، التي تباشرها الجهات الأمنية ونتائج التحريات وإجراءات البحث، أسفرت عن القبض على 3 متهمين، مواطنين اثنين ومقيم من الجنسية الباكستانية.

وأوضح أنه تم توقيف المتهمين، وكلهم في عقدهم الرابع، بعد توفر الأدلة على تورطهم في سرقة أموال من أجهزة صرف آلي.

وأقرت العصابة بالسرقة من 15 جهاز صرف آلي في المدينة المنورة، وجدة وتبوك. وستتم إحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

وذكرت المديرية، أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.