وحظيت مخالفتا ذبح الأنعام المريضة قبل موافقة الطبيب البيطري المشرف على المسلخ، والمواشي المريضة في غير الأماكن المخصصة لها بالمسلخ، بأعلى غرامة بواقع 4 آلاف ريال لكل ذبيحة.

ونشرت صحيفة "الوطن" السعودية، الجمعة، مخالفات المسالخ وأماكن ذبح الماشية، وجاء فيها: "غرامة 1000 ريال لذبح المواشي في المسالخ الممنوع الذبح بداخلها، وغرامة 2000 ريال عند نقل الذبائح بوسائل غير مطابقة للاشتراطات الصحية".

كما صنفت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات أخرى، لتبلغ إجمالا 11 مخالفة، تتعلق بالذبح في المسالخ والأماكن المعدة لذلك.