وذكرت وسائل إعلام محلية، الجمعة، بأن المحكمة قضت بسجن الرجل، الذي أشير إلى اسمه بـ" فيراز. م" فقط، لمدة 6 أشهر، كما حكم عليه بـ6 أشهر أخرى مع وقف التنفيذ.

وشمل الحكم القضائي أيضا تغريم المدان بمبلغ 2300 دولار أميركي، والتعهد بعدم إجراء أي محاولة اتصال مع ضحية حادثة التحرش، الطالبة ماري لاغير، البالغة (22عاما).

ووقعت الحادثة في يوليو الماضي بمحاذاة أحد المقاهي في العاصمة الفرنسية، ووثقته كاميرا المراقبة، وسرعان ما انتشر مثل النار في الهشيم.

وسلط الفيديو، الذي نشرته الضحية على صفحتها بموقع فيسبوك، الضوء على المضايقات التي تتعرض لها النساء في الغرب.

وبدأ الأمر، وفق ما تقول الضحية، عندما كان المدان يتفوه بكلمات ذات إيحاءات جنسية تجاهها، وعندما طلبت منه التوقف قذفها بمنفضة سجائر، ثم ضربها على وجهها.

وأدين الرجل بتهمة "استخدام العنف أو التهديد باستخدام سلاح"، لكن المحكمة قالت إنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه اتهامات إليه بالتحرش الجنسي.

واعتبرت ماري لاغير الحكم مخيبا للآمال، ذلك أنه لم يدنه في مسألة التحرش الجنسي.

وفي محاولة لمكافحة ظاهرة التحرش الجنسي، وافقت الحكومة الفرنسية على قانون جديد في أغسطس يسمح بغرامات فورية تصل إلى 860 دولار.