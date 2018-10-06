وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، الجمعة، أن الثلاثة تزلجوا في مقلع مهجور في كارينثيا جنوبي النمسا.

وبدا في مقاطع الفيديو، أحد المتزلجين وهو يتزلج فوق لوح على التراب، قبل أن يقفز فوق بركة ماء، حيث سار بحرفية منقطعة النظير، فيما أبدع آخر في القفز فوق العوائق والسير على القضبان وأدى ألعابا بهلوانية قبل أن يواصل مسيره فوق المياه.

وامتازت حركات المتزلج الثالث بالخطورة، إذ قفز من فوق منصة حديدية في الهواء قبل أن يلمس كف جرافة عملاقة ويواصل تزلجه فوق المياه.

والمقلع مهجور منذ نحو 5 سنوات، وفيه برك تمثل بيئة مثالية للمتزلجين المغامرين، رغم سقوط الصخور المجاورة التي تشكل تهديدا.