ووفق اللقطات، التي نشرتها "سكاي نيوز"، الجمعة، كانت الأمور تسير على ما يرام في الحديقة، حيث كانت السيدة الأولى في أميركا تسقي فيلا صغيرا والابتسامة تعلو وجهها، وسط مرافقيها ومساعديها.

وفجأة، اندفع فيل صغير نحو ميلانيا التي تفاجأت بحركته، للتراجع خطوات إلى الوراء، إلى أن تدخل أحد عناصر الخدمة السرية ليساعدها على تخطي الموقف وحفظ توازنها.

وبدأت السيدة الأولى في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر الجاري، جولة على أربع دول في القارة الأفريقية هي: كينيا، وغانا وملاوي، وكينيا، ومصر.

وهذه أول رحلة دولية كبيرة لميلانيا من أجل الترويج لحملة خيرية أطلقتها لرعاية الطفولة والتعليم، وتحمل اسم "كن الأفضل".