وقال كثير من المغردين أن هذا الشيء ما هو إلا ورق مرحاض علق بحذائه من عند نزوله من سيارته الليموزين ثم صعوده درج وباب الطائرة، حيث كان يغادر مدينة مينيابوليس، الخميس.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ورق المرحاض العالق بحذاء ترامب منديل أم مجرد ورقة لاصقة وثابتة، ولكن أيا كان فقد انفصل هذا الشيء عن قدمه عندما وصل الجزء العلوي من الدرج، حسبما صورت الكاميرات.

وسرعان ما انتشرت صورة الحذاء الرئاسي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعتقد الكثيرون أنه كان "مزينا" بورق مرحاض.

والشهر الماضي، تعرض الرئيس الأميركي لـ"لحظة محرجة أخرى" عندما ترددت الضحكات أثناء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن أثنى ترامب على الإنجازات "الاستثنائية" لإدارته.

وقالت وسائل إعلام أميركية عن الموقف إنه "من أكثر اللحظات المحرجة لترامب كرئيس" عندما ضحك الحضور في الجمعية العامة للأمم المتحدة على إحدى جمل خطابه.

وحول ترامب الخطاب إلى تقرير سنوي للعالم عن تقدم بلاده منذ تنصيبه، قائلا: "في أقل من عامين، حققت إدارتي أكثر من أي إدارة أخرى تقريبا في تاريخ بلادنا".

وبدلا من التصفيق أو إعلان إعجابهم، بدأ الحضور في الابتسام الذي تحول إلى ضحك مسموع. وبوغت ترامب لوهلة قبل أن يمزح قائلا إنه ليس رد الفعل الذي كان يتوقعه، "لكن هذا حسن".