وصفق الحضور لماي التي ظهرت بهذا الشكل غير المتوقع، ورقصت على أنغام أغنية "Dancing Queen" لفرقة "أبا" السويدية الشهيرة، بينما شكرتهم رئيسة الوزراء على هذا الاستقبال.



وتقدمت ماي باعتذار للحضور عن السعال الذي أصابها أثناء خطابها، وأشارت إلى أنها ظلت مستيقظة طيلة الليل وهي تفكر بالخلفية التي تظهر وراءها على المسرح، في إشارة إلى لوحة سقطت خلفها بمؤتمر العام الماضي، وفق ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.