وحظيت إبرو بشعبية كبيرة، وذلك بعد إنقاذها حياة مسافر تعرض لأزمة قلبية على متن الخطوط الجوية التركية، إذ قامت بتنفيذ هبوط اضطراري في مطار أتاتورك سنة 2016.



وأشارت صحيفة "حرييت" التركية إلى أن كابتن الطائرة الحسناء، قررت ترك مهنة قيادة الطائرات "نظرا لأسباب صحية".



ورفضت شركة الطيران التركية طلب إبرو، مانحة إياها وظيفة جديدة في منصب مدير التسويق بمدينة لوس أنجلوس الأميركية.



ويتابع حساب إبرو على إنستغرام نحو 25 ألف شخص، يشاهدون صورها التي تتنوع بين مغامراتها في الرحلات التي تقوم بها، ولقطات لها أثناء عملها.