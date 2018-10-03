وبينما كان أكبر الأطفال يضرب الأصلة، التي التفت على الكلب وبدأت تعصره، كان الطفلان الآخران يحاولان دفعها لإرخاء سيطرتها على الكلب.

ويظهر الفيديو الطفل الأكبر وهو يحاول أن يقبض على رأس الأفعى ويثبته على الأرض، بينما كان الكلب يائسا وغير قادر على فعل أي شيء.

في البداية، كان الأمر صعبا على الأطفال الثلاثة، لكنهم تمكنوا في نهاية المطاف من القبض على الأفعى، من رأسها وذيلها، ودفعها إلى إرخاء قبضتها على الكلب، الذي قفز لاحقا من دون أذى.

وبعد أن أطلقوا سراح الكلب، أمسك الطفل الأكبر بالأفعى، التي يفوق طولها طوله، منتشيا بالانتصار.

ولم يعرف المكان الذي التقط فيه هذا الفيديو، غير أن بعض المصادر ذكرت أنه في مكان ما في الصين.