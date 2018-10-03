وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مقاتلة من طراز "سوخوي 24 إم" اقتربت من الأرض في قاعدة "ستارو" الجوية شرقي البلاد.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على الانترنت شخصا بزي عسكري وهو يستلقي على الأرض حتى لا تسحقه الطائرة المقاتلة وفي الوقت نفسه كان شخص آخر يضع يديه على أذنيه لتجنب الضجيج الناجم عن مرور الطائرة.

وكان مدرج القاعدة الجوية يغص بالطائرات حين حلقت المقاتلة على مستوى منخفض عادت إلى الارتفاع وهذا يعني أن كارثة ستقع لو أن المقاتلة لم تعد إلى الارتفاع على نحو سريع ومرن.

وبحسب التقديرات، فإن قاعدة ستارو تضم نحو خمس ثلاثين طائرة كبيرة فضلا عن ثلاثين مقاتلة ذكية من الطراز الصغير.

وتعد "سوخوي 24" من مقاتلات الاتحاد السوفياتي سابقا وتعرف في الأوساط العسكرية باعتمادها على محركين اثنين وإطلاق صواريخ من مستوى منخفض.