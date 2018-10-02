وتمكنت الشرطة من اعتقال الشخصين المهاجمين اللذين انهالا بالضرب على الأربعة، ومن بينهم طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، في الحادثة التي وقعت بمحطة في سيلفر سبرينغز، ليلة السبت الماضي.

وقال محققون إن أحد المهاجمين سحا فتاة في الحادية عشرة من عمرها من شاحنة صغيرة وضرباها في وجهها قبل أن تسقط أرضا، وقال مكتب مأمورية مقاطعة ماريون إنه لم تعرف بعد دوافع الهجوم.

واعتقلت الشرطة براندون كلانتون، البالغ من العمر 18 عاما، حيث وجهت له تهمة بالاعتداء وكذلك التطاول على أحد رجال الشرطة خلال اعتقاله.

كما ألقت الشرطة القبض على جوليا ماري نابونيتيك، البالغة من العمر 18 عاما، ووجهت لها تهمة الاعتداء وإساءة معاملة الأطفال.

وتعرض الضحايا الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 47 و55 عاما، إلى لكمات في الوجه، كما أصيبوا بكدمات متفاوتة من جراء الاعتداء عليهم.

وقد سبق للشرطة أن اعتقلت كلانتون هذا الشهر، بتهمة ضرب طفل في السابعة عشرة من عمره في متجر صغير.