ومن المقرر أن تزور ميلانيا كلا من غانا ومالاوي وكينيا ومصر، في الجولة التي تستمر نحو أسبوع، وتركز على قضايا الأطفال. ومن المنتظر وصولها إلى أكرا الثلاثاء.

يشار إلى أن ميلانيا كانت قد أطلقت مبادرتها في مايو الماضي، وتستند على الصحة الجسدية والعاطفية للأطفال، واستخدام الإعلام الاجتماعي المسؤول، وتأثيرات المواد الأفيونية المفعول على الأطفال.

ولم يزر الرئيس ترامب أفريقيا منذ توليه السلطة في 2017، لكنه واجه انتقادات حادة بعدما ذكرت تقارير أنه استخدم عبارات مهينة في الإشارة إلى المهاجرين من الدول الأفريقية.