ويكرم المهرجان بهذه المناسبة اثنين من رواد السينما اليونانية من أصول مصرية سكندرية وهما المنتج والمخرج نيكوس براكس ومدير المركز السينمائي اليوناني السابق جورج بابليوس.

وقال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان في مؤتمر صحفي الاثنين إن حفل الافتتاح سيقام بالمسرح الكبير لمكتبة الإسكندرية، وسيعرض خلاله الفيلم السوري (دمشق - حلب) بطولة دريد لحام سلمى المصري وصباح جزائري وكندة حنا، ومن إخراج باسل الخطيب.

وتضم المسابقة الرئيسية للمهرجان 14 فيلما روائيا طويلا من 13دولة، ليس من بينها أي فيلم مصري.

وتتشكل لجنة التحكيم برئاسة المخرج المصري علي بدرخان، وعضوية الممثلة المغربية مجيدة بنكيران، والمخرج اليوناني فيليبوس تيتوس، والكاتب الكرواتي بافو مارينكوفيك، والمنتج والمخرج الفرنسي ديمتريدي كليرك.

وتحمل دورة هذا العام اسم الممثلة المصرية نادية لطفي، وهو تقليد يتبعه المهرجان منذ عدة سنوات بإطلاق اسم أحد الفنانين الكبار على كل دورة، كما اختير (القدس عربية) شعارا للدورة.

كما يكرم المهرجان هذا العام مجموعة من نجوم وصناع السينما المصريين، منهم الممثل فاروق الفيشاوي والمخرج أحمد يحيى ومدير التصوير ماهر راضي والناقدة ماجدة موريس والموسيقار عمر خيرت.

ويكرم أيضا عددا من العرب والأجانب منهم المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي والممثلة المغربية راوية والممثل الإسباني سيبستيان هارو.