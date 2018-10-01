وتميل دور الأزياء الكبيرة مثل شانيل وجوتشي منذ سنوات لاختيار أماكن مبتكرة على نحو متزايد لعرض مجموعاتها، وتنضم إليها الآن شركات مستحضرات التجميل.

وسارت نجمات شهيرات مثل إيفا لونغوريا وإيلي فانينغ على الممشى الذي امتد لمسافة 60 مترا إلى جانب عارضات مثل داكي ثوت وسو جو باك، فيما تابعت حشود العرض من على جسور قريبة.

وتوقفت حركة المرور النهري أمام متحف كي دورسيه في باريس لمدة 30 دقيقة لإقامة العرض.

وقال بيير إيمانويل أنغلوغلو رئيس العلامة التجارية العالمية لوريال باريس "أردنا ابتكار شيء جديد يمكن لأكبر عدد ممكن من الجمهور الاطلاع عليه ويسلط الضوء في الوقت نفسه على هويتنا الباريسية".

وجرى بث العرض على موقع تي مول الذي تملكه شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، وكذلك بثته منصات تسوق أخرى بعد أن نجح عرض لوريال العام الماضي في زيادة عدد زيارات صفحات الإنترنت في ذلك اليوم.