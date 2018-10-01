ودخلت المصممة البريطانية عالم مشاهير تصميم الأزياء من أوسع أبوابه هذا العام، حينما صممت ثوب زفاف ميغان ماركل على الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا، ومنذ ذلك الحين تتردد ماركل، الممثلة الأميركية السابقة، كثيرا على جي فنشي.

وظهرت القصات الانسيابية التي تتميز بها ويت كيلر بكثرة في مجموعة ربيع وصيف 2019، وجاءت القطع في لونين وتميزت فتحات الصدر بعدم التناسق أو كانت واسعة.

وضمت المجموعة أيضا السراويل الضيقة ذات الخصر المرتفع والسترات ذات الأحزمة والفساتين الملونة ذات الثنايات.

واختتمت ملابس السهرة الفضية المتلألئة العرض، كما يسدل الستار عن أسبوع باريس للموضة الثلاثاء.