وقال التلفزيون الرسمي، على تويتر، الاثنين: "تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب حبوب مخدرة عن طريق قيام شخصين بتخزين كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، داخل إحدى مركبات الشحن، تمهيدا لتهريبها للخارج".

وضبطت إدارة مكافحة المخدرات المركبة، وبداخلها 260 ألف حبة مخدرة، كما ألقت القبض على الشخصين.

ونشر حساب التلفزيون الأردني على تويتر صورا تظهر المواد المخدرة التي عثر عليها ضباط إدارة مكافحة المخدرات، وكان من بينها حبوب مخدرة مدسوسة في أرغفة صمون.

ولم يشر التلفزيون إلى هوية المتورطين، كما لم يفصح عن اسم الدولة التي كان يسعى الشخصان لتهريب المخدرات إليها.