وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، الأحد، أن ماي كانت تتحدث إلى مقدم البرنامج في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أندور مار، في مدينة برمنغهام وسط بريطانيا، قبيل المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الذي تتزعمه.

وفي أثناء حديث ماي ومار، ظهر رجل يرتدي بنطالا أسود اللون وسترة بيضاء فوق جسر صغير وراء الأستوديو، ووجه الرجل جسده صوب الأستوديو، وبدأ في ممارسة تمارين رياضية، لكن الصحيفة اعتبرها حركة "صفيقة".

وقالت إن تصرف الرجل، الذي لم تعرف هويته، يعبر عن أناس في برمنغهام لم يتعاطفوا مع ماي التي تواجه مصاعب جمة، بل راحوا يستهزؤوا بها.

وبدا أن الرجل يدرك أن ماي موجودة أمامه في غرفة الاستوديو، ذلك أنه كان قريبا منها، كما أن ما كان خلفها مجرد زجاج شفاف.

وتحدثت ماي في المقابلة التلفزيونية عن مجمل سياساتها، ولا سيما مكافحتها من أجل إتمام الانفصال عن الاتحاد الأوروبي "البريكست" الذي تعثر أخيرا.

وقالت "إننا مستمرون في العمل من أجل الحصول على صفقة جيدة بالنسبة للمملكة المتحدة"، مشيرة إلى أنها تتفهم مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن الأمر.