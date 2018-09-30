وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن تان ليلي، التي تبلغ من العمر 28 عاما وتعيش في مدينة لونغنان، نسجت فستان زفاف كاملا بالاعتماد على 40 كيسا للإسمنت.

وذكرت تان أنها مزارعة ولم تحضر أبدا أي حصة تعليمية لتصميم الفساتين، مشيرة إلى أنها صنعت هذا الثوب "بدون تفكير مسبق" في يوم ممطر.

وقالت "كان زوجي يقوم ببعض الأشغال في منزلنا وحصل على عدة أكياس من الإسمنت"، مضيفة "لذلك راودتني فكرة حياكة ثوب باستخدام هذه الأكياس وعدم تضييعها".

وأظهر مقطع فيديو الشابة مرتدية الثوب الفضفاض والساحر، الذي استغرقت صناعته 3 ساعات، مما جعله ينتشر بشكل كبير على المواقع الاجتماعية.

وكشفت تان "لم أكن أعتقد أن فستاني سيثير هذه الضجة"، وتابعت "كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي.. أنا سعيدة لأن فكرتي أعجبت الناس".

وسبق لتان أن حاكت أثوابا بمواد غير عادية، مثل الأعشاب والزهور والصحف.