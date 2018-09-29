واقتحمت الفتاة الملعب، وهجمت على اللاعب أمام زملائه، فيما أطلق الحكم صافرته لإيقاف المباراة لحين فض الاشتباك.

وظهرت الشابة في الفيديو وهي تضرب حبيبها وتشده من قميصه، في ملعب لكرة القدم بمدينة تشونغتشينغ الصينية، فيما كان اللاعب يحاول الإفلات منها دون جدوى.

وقالت الشابة وهي تضربه: "هل أنت متزوج؟.. قد لا تكترث زوجتك لكنني أكترث!، هل أنت متزوج أم لا؟، لماذا فعلت هذا بي؟ هل أبدو وكأنني سهلة الخداع؟"، حسب ما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.

ومع تأزم الموقف، حاول بعض اللاعبين الاقتراب لفض الشجار، إلا أنهم لم يفلحوا بذلك، لينتهي المشهد لاحقا بالقرب من سور حديدي حيث قامت الشابة بـ"حشر" صديقها في الزاوية وانهالت عليه بالصراخ، فيما أدار هو وجهه محاولا إخفاءه.