وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشرطة عثرت على النفق داخل كهف تحت الأرض في مزرعة مهجورة بمقاطعة ويلتشر، جنوبي البلاد.

وحجزت الشرطة مخدرات من نوع "ب" وما زال المحققون ينتظرون التأكد من سلامة الممرات في النفق الطويل حتى يبحثوا عن القنب الهندي في أركان أخرى.

وكشفت العملية الأمنية أن الكهف جرى استغلاله لإخفاء المادة الممنوعة، واعتقد الناس في المنطقة أن المكان مهجور منذ سنوات، لكن مستكشفا تعرض لهجوم من القائمين على المكان حين حاول الدخول سنة 2015.

واعتقلت الشرطة شخصين ينحدران من ألبانيا أثناء ضبط المخدرات في الكهف، ومن المرتقب أن يمثلا أمام المحكمة عما قريب.

ويشكل الكهف جزءًا من مقلع للحجر الجيري يمتد على مساحة أربعين ألف متر مربع ولذلك فإن الشرطة ستستغرق وقتا قبل إنهاء التحقيق بصورة نهائية.

وتقوم الشرطة البريطانية بالبحث دوريا داخل الكهوف لأجل كشف الممنوعات، ويجري استغلال هذه المواقع تحت الأرض لأجل إنبات القنب الهندي وتخزينه في وقت لاحق بعيدا عن أعين الناس.