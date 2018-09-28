وفي حساب الظهير الأيمن الدولي على موقع "إنستغرام"، تبادل ألفيس الأدوار مع زوجته عارضة الأزياء الإسبانية جوانا سانز، فظهر أثناء ارتدائه حذاء نسائيا ذا كعب عال يخصها، ومشي كما لو كان في عرض أزياء.

وكتب ألفيس صاحب الـ35 عاما: "إنه أسبوع الموضة، وأنا أتحضر للعب دور حبيبتي جوانا سانز. آسف لأنني لست آسفا".

ولم يشارك ألفيس في أي مباريات منذ نحو 4 أشهر، حيث تعرض لإصابة في أربطة الركبة في نهائي كأس فرنسا مايو الماضي، ليغيب عن كأس العالم 2018 في روسيا.

وعاد لاعب برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي سابقا، إلى التدريبات في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، لكنه لم يظهر في أي مباراة مع فريق العاصمة الفرنسية بعد.