ويبدو في بداية الفيديو وكأن الطائرتتين على وشك الاصطدام والتحطم، لكن ما حدث في نهاية المطاف كان مثيرا للغاية، حيث هبطتا بشكل متوازن ومتواز، مما أثار إعجاب المشاهدين.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن هذا المطار الأميركي معتاد على مثل هذه المشاهد، حيث تهبط دوما طائرات في نفس الوقت، مشيرة إلى أنه يشهد كذلك إقلاع طائرات في نفس الوقت.

وأوضحت أن هبوط أو إقلاع طائرات في آن واحد لا يشكل أي خطر على المطار أو على المسافرين، مشيرة إلى أن مهارة مراقبي الحركة الجوية تساعد على إنجاح هذا الأمر.

ويقوم مراقبو الحركة الجوية بإعطاء وتوجيه الطيارين بتعليمات دقيقة تفاديا لأي خطأ قد يؤدي إلى كارثة، كما يستخدم الربابنة أحدث التقنيات في التواصل.

وقال أحد الربان: "إذا كانت الظروف جيدة والطقس واضحا، والتواصل سلس بين الطيارين، فلا يوجد سبب للقلق".