وقال موقع "إكسبريس" البريطاني إن ماركل وصلت، الثلاثاء، بمفردها إلى الأكاديمية الملكية للفنون لحضور حدث فني.

ورصد مقطع فيديو كيف تصرفت زوجة الأمير هاري لحظة وصولها، حيث كان في استقبالها أحد المسؤولين.

وبعدما نزلت من السيارة وصافحت الرجل، الذي كان في استقبالها، قامت بإغلاق باب السيارة بيدها، وهو ما ينافي بروتوكولات العائلة الملكية، حسب الصحيفة.

وكانت تعليقات المشاهدين والمشاهدات متباينة، فمنهم من وصفها بـ"المتواضعة"، فيما قال آخرون إنها تضيّع على شخص وظيفته.

إلا أن الخبير في قواعد وآداب السلوك، وليام هانسون، أشار إلى أن ماركل لم تخرق البروتوكول، مضيفا "عادة، إذا كنت عضوا في العائلة الملكية، فشخص معين يتكلف بفتح وإغلاق باب سيارتك.. لأسباب أمنية فقط".