والأغنية هي رابع أغنية في ألبوم غنائي فضل "الهضبة" أن يطرحه تدريجيا، فيما نشر على صفحته بموقع فيسبوك، مساء الاثنين، مقطع صغير من الأغنية.

وتأتي الأغنية، في إطار تعاون فني لأول مرة بين مارشميلو، الذي يعد من أشهر منتجي أسطوانات الـ "دي جي" الإلكترونية في العالم، وعمرو دياب، الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام الغربية دياب بأنه "عراب البحر المتوسط" في مجال الغناء.

وذكرت مجلة بيلبورد العالمية المختصة في أخبار الموسيقى أن عمرو دياب يعد رمزا في عالم الموسيقى العربية منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث تصدرت 5 ألبومات من أعماله ترتيب أفضل الألبومات الغنائية على مستوى العالم، من بينها ألبوم "شفت الأيام" الذي احتل صدارة الترتيب العالمي في 2014.

وفي المقابل، عبر مارشميلو عبر صفحته على "تويتر" عن فخره بالتعاون مع "الهضبة" في الأغنية التي تمتزج فيها الموسيقى الإلكترونية مع النغم الشرقي.

وقال الموزع العالمي إنه من "الشرف" العمل مع دياب ، تماما كما وعد بالقيام بذلك من أجل الثقافة".

ومارشميلو الذي يعرفه البعض بكونه المنتج الموسيقي كريستوفر كومستوك، تصدرت أعماله قوائم التصنيفات الموسيقية، ومن أهمها قائمة بيلبورد هوت لأفضل 100 عمل موسيقي.

وسبق لمارشميلو التعاون مع مغنيين عالميين، من بينهم المغنية سيلينا غوميز عندما أنتجا سويا أغنية وولفز أو الذئاب، والتي احتلت المركز 35 من القائمة الموسيقية الشهيرة.

واعتاد مارشميلو على الاختباء خلف قناع اسطواني على شكل حلوى المارشميلو، وهو ما جذب نحوه الجمهور الذي أعجب باتجاهاته الغنائية وشخصيته المجنونة.