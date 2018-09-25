وحطمت السيارة الخشبية رقمها السابق في السرعة، عندما قادها مبتكرها كيفين نيكس بسرعة تصل إلى 163.5 كيلومترا في الساعة، متفوقا بصورة طفيفة على الرقم السابق الذي حققته العام الماضي.

وزود كيفين السيارة بمحرك أودي آر أس 4 بقدرة 450 حصانا، وفقا لما ذكرته صحيفة "الصن" البريطانية.

وقال نيكس إنه مسرور لأنه سجل رقما قياسيا جديدا في سيارته الخشبية المصنوعة يدويا، والتي بلغت تكلفتها حوالي 13 ألف جنيه إسترليني، بعد انفجار محركها خلال سباق أقيم في مدينة نيويورك قبل 3 شهور.

وأشار نيكس إلى أنه لم يكن يرغب في المشاركة في سباق "توب سبيد" هذا العام، بعد الحادث خشية تكرار الحادث، لكنه غير رأيه في اللحظات الأخيرة وسجل رقما قياسيا.