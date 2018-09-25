وسجلت كاميرا المراقبة في مكتب البريد عملية السرقة، وظهر فيها الشخصان بوضوح أثناء قيام امرأة بسرقة محفظة المسنة البالغة من العمر 86 عاما في بلدة كاسل دونينغتون.

وأظهرت اللقطات فتاة تحمل مسدسا في حقيبتها وهي تتسلل خلف المرأة المسنة، بينما كان شريكها يغطي على عملية السرقة مدعيا أنه يحاول الشراء.

وبعد لحظات، أدركت المرأة المسنة أنها تعرضت للسرقة، فأبلغت الموظفين في المكتب، الذين حاولوا اللحاق بالسارقين من دون أن ينجحوا بذلك، حيث هربا بسيارة كانت بانتظارهم.

وبعد لحظات قليلة تعرضت المسنة لنوبة قلبية، وتم نقلها إلى المستشفى، حيث ظلت فيها قيد العلاج لأسبوع.

وتعتقد الشرطة أن السارقين من منطقة مجاورة في وسط البلاد، مشيرة إلى أنه تم اعتقال رجل من مدينة بيرمنغهام عمره 23 عاما، قد يكون على صلة بالسرقة، غير أنه أفرج عنه ولا يزال قيد التحقيق.