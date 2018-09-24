وكان الشاب وصديقته يحلقان بمظلة "الرجل الوطواط" التي يجرها قارب سريع، في شاطئ روسي على البحر الأسود، عندما ارتطما بكابل طاقة عالي وأصيبا بصعقة كهربائية، مما أدى إلى تأرجحهما في الهواء بصورة خطيرة قبل أن يرتطما بالأرض بشكل عنيف.

وأصيب الشاب بكسور متعددة وخطيرة، فيما أصيبت صديقته بصدمة كهربائية شديدة وجروح قطعية، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان رجل يطلق على نفسه اسم "أليكس الرجل الوطواط"، قد عرض مبلغا يعادل 51 جنيها إسترلينيا لمن يقوم بهذه المغامرة، لكنه فر هاربا من المنطقة بعدما شاهد الحادث المريع.

غير أن الشرطة شرعت في مطاردة أليكس، الذي زعم المصطافون أنه كان ثملا، لكنها لم تتمكن من القبض عليه حتى الآن.

وكان يفترض أن يجر القارب الباراشوت فوق البحر وليس على شاطئ منتجع جوبغا في مقاطعة كراسنودار كراي الروسية.

وتمكن أحد المصطافين من تصوير الحادث عند وقوعه، وسجل اللقطة المخيفة لحظة "الصعقة" وسقوطهما، فيما اندفع آخرون لمحاولة إنقاذ الشابين، اللذين نقلا إلى أحد المستشفيات القريبة.