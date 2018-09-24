لكن الأفيال العملاقة قادته إلى بر الأمن بلطف، دون أن تلحق به الأذى، بعد أن شاهدته بالقرب من مكان وجودها، حيث سارعت إلى تشكيل حاجز حماية لصغيرها، وبدأت ترسل تحذيرات للضيف غير المرغوب فيه.

وبعد هذه التحذيرات، قفز الدخيل عن الصخرة التي كان يجلس عليها ثم بدأ بالتحرك، على نحو غريب، نحو الأفيال الثلاث ملوحا بذراعيه في الهواء.

وعندما بات وجها لوجه مع الأفيال الغاضبة، ربما أيقن وقتها أنه في خطر، فأخذ يتجه نحو السياج الخشبي، فيما الأفيال ترافقه عن كثب نحو المخرج.

وعندما أصبح بعيدا بعض الشيء عن الأفيال، تسارعت خطواته ثم قفز عن الجدار ليسقط بين يدي رجال أمن حديقة الحيوانات، التي تعد بين الأقدم في أوروبا وأحد المؤسسات الثقافية الأكثر شعبية في الدنمارك، حيث يزورها قرابة 1.2 مليون شخص سنويا.