وأضافت الصحيفة أن دوناتيلا فيرساتشي شقيقة مؤسس الدار الراحل جياني، دعت إلى اجتماع للعاملين في الدار غدا الثلاثاء، وهو اليوم الذي قد يتم الإعلان فيه رسميا عن الصفقة.

ودوناتيلا هي المدير الفني ونائب رئيس المجموعة التي مقرها ميلانو.

ورفضت فيرساتشي التعليق على التقرير، فيما ذكرت الصحيفة أن قيمة صفقة البيع قد تصل إلى ملياري دولار.

كما أشارت الصحيفة إلى شائعات عن أن المشتري المحتمل قد يكون مجموعة "مايكل كورس" الأمريكية للموضة، أو شركة المجوهرات "تيفاني آند كو".

ولم يتسن الاتصال بالشركتين للحصول على تعقيب.