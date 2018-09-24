ونشر قسم الجرائم الجنائية في 21 سبتمبر الجاري، على حسابه في تويتر، صورا لعدد كبير من صناديق الموز التي تحتوي على عبوات محشوة بمادة الكوكايين المخدرة.

وذكر قسم الجرائم الجنائية أنه تم ضبط حوالي 45 صندوقا من الموز في موانئ فريبورت مرسلة إليه لسبب غير مفهوم.

وقال أحد الموظفين: "شعرت أن أحد الصناديق مختلف عن الأخرى، قطعت الأشرطة التي تلفه، وفتحت الصندوق، فوجدت حزمة من الموز، وتحتها ما بدا أنه مسحوق أبيض".

وأضاف أنهم أبلغوا على الفور سلطات الموانئ لاتخاذ إجراءات بحق الشحنة، وعندما وصل موظفو الجمارك واختبروا المادة، وجدوا أنها مسحوق كوكايين.

وكشف موظفو الجمارك عن 540 طردا من الكوكايين داخل الشحنة، تقدر قيمتها بنحو 18 مليون دولار أميركي. وتواصل إدارة مكافحة المخدرات والجمارك وحماية الحدود الأميركية التحقيق في القضية.