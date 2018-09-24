ويعتمد الفيلم الخيالي على إحدى قصص الأطفال من بطولة جاكبلاك وكيت بلانشيت، وإخراج إيلي روث.

وصعد فيلم الإثارة "معروف بسيط" (أيه سيمبل فيفور) من المركز الثالث إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 10.4 مليون دولار. وهو من بطولة آنا كيندريك وبليك ليفلي وهنري غولدنجغ ومن إخراج بول فيغ.

وتراجع فيلم الرعب "الراهبة" (ذا نان) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع، مسجلا إيرادات بلغت 10.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة تايسا فارميغا وبوني آرونز وتشارلوت هوب وديميانبيشير، وإخراج كورين هاردي.

وجاء في المركز الرابع فيلم الخيال العلمي "المفترس" (ذابريديتور)، محققا إيرادات بلغت 8.6 مليون دولار. وهو من بطولة إيفون ستراهوفسكي وأوليفيا مون وجاكوب تريمبلي، إخراج شين بلاك.

وحافظ الفيلم الكوميدي "آسيويون مجانين أثرياء" (كريزي ريتشإيشانز) على المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 6.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة كونستانس وو وهنري جولدنغ وميشيل يوه ومن إخراج جون تشو.