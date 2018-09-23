وأخفقت المرأة، التي كانت حريصة بشدة على التقاط باقة الورود، في الوصول إليها، مما دفعها إلى الانقضاض عليها بقوة فوق وسقوطها أرضا وسط ساحة الرقص، وفق ما ذكرت وصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبدأ المشهد، الذي تم التقاطه قبل أسبوع بمدينة فالتيس بالجمهورية التشيكية، باحتشاد عدد من السيدات غير المتزوجات خلف العروس بانتظار المشاركة في هذا التقليد.

وبينما كان الجميع يستمع إلى العد التنازلي في انتظار أن تلقي العروس باقة الزهور، تقدمت امرأة ترتدي بنطلون جينز وقميصا زهريا عاديا بقية النساء وهجمت على الباقة بطريقة غريبة كادت أن تؤدي إلى أذيتها.

وتبين لاحقا أن المرأة غير مدعوة أصلا إلى الفرح، وكانت على ما يبدو مخمورة للغاية، الأمر الذي أثار دهشة الحاضرين الذين هبوا لمساعدة المرأة خارج حلبة الرقص.