وستتوقف ميشيل في 10 مدن أميركية وستعقد 12 لقاء للترويج لمذكراتها "بيكامينغ"، التي ستباع في عدة مراكز، مثل مركز باركليز في بروكلين و"تي دي غاردن" في بوستن.

وقال المصدر إن قيمة تذاكر هذا الحدث تبدأ من 29.95 دولارا، مشيرا إلى أن باقة "كبار الشخصيات" حدد سعرها بـ 3 آلاف دولار.

وستمنحك باقة "كبار الشخصيات" فرصة لقاء وإلقاء التحية على ميشيل، بالإضافة إلى حصولك على مقعد في الصف الأمامي، وتوقيع خاص من السيدة الأولى السابقة.

وبالرغم من أن سعر هذه التذاكر غير مسبوق، إلا أنه لاقى رواجا كبيرا بعد ساعات قليلة فقط من طرحه للعموم، وهو ما يعني نفاد التذاكر قبل المواعيد المنتظرة.

وذكرت "ديلي ميل" أن اللقاءات ستعقد ابتداء من شهر نوفمبر المقبل، مضيفا أن هناك إمكانية لتنظيم لقاءات جديدة، في حال كان الطلب يفوق العرض "قد تتم إضافة تاريخين جديدين في واشنطن العاصمة وبروكلين".

وقالت ميشيل على حسابها في تويتر "لا أستطيع الانتظار لمشاركة الكتاب معكم جميعا.. نأمل أن نراكم في مكان ما على طول الطريق".