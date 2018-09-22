ذكرت متحدث باسم إدارة شرطة مدينة نيويورك، أن الحادث وقع في المنزل بمنطقة كوينز فى حوالى الساعة 03:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقا لما.

وقالت الشرطة إن العاملة طعنت بنتين وولدا بالإضافة إلى رجل يعتقد أنه أب لأحد الأطفال وزميلة لها في العمل.

وتراوحت أعمار الأطفال بين 3 أيام وشهر واحد، ويرقد أحد الأطفال الرضع في مستشفى محلي في حالة خطيرة.

وأصابت المشتبه بها نفسها بجروح في المعصمين وهي الآن قيد الاحتجاز، وقالت الشرطة إنها في حالة مستقرة.

وقالت الشرطة إن كلا البالغين اللذين تعرضا للطعن يعيشان في المنزل، لكن لم يتضح ما إذا كان أي من الأطفال مدرجين ضمن من تشملهم الرعاية بالمركز، فيما لم يتضح على الفور سبب مهاجمة الضحايا.