ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يكشف كيف يتعاون شخصين أو 3 ضمن عصابة واحدة لسرقة أغراض السياح البريطانيين في الشاطئ المتواجد في جزيرة مايوركا.

وذكرت الصحيفة أن أحد مستخدمي "تويتر" نشر مجموعة من فيديوهات السرقة، التي تحدث في شاطئ ماغالوف، لتحذير السياح من الطرق التي يلجأ إليها السارقون لتنفيذ عملياتهم.

وغالبا ما يقوم أحد أفراد العصابة بمراقبة الأوضاع من بعيد دون إثارة الشكوك، قبل أن يرسل إشارات إلى السارق، الذي سينفذ عملية السرقة.

وهناك "تكتيك" آخر يهدف إلى تكوين علاقة صداقة مع الضحية من أجل إلهائه وتشتيت تركيزه، فيما يقوم الفرد الثاني في العصابة بالاستيلاء على أغراضه.