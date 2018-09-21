وبعد أن هبطت الطائرة، قال أوبرادور، الذي يرفض السفر بالطائرة الرئاسية: "لن أغير رأيي بسبب ما حدث. لن استخدم أبدا الطائرة الرئاسية".

وأضاف أوبرادور، الذي اشتهر بلقب الرئيس الزاهد، للصحفيين في المطار: "أموت من العار لو استخدمت مثل هذه الطائرة الفاخرة في بلد يعاني الكثير من الفقر".

وكان أوبرادور فاز في يوليو الماضي بالانتخابات الرئاسية، وتضمن برنامجه التصدي لأعمال الجريمة المتفشية، وتحسين الوضع المعيشي للناس.

وتعهد بتحقيق نمو اقتصادي وإيجاد فرص عمل وتطبيق برامج تنمية اجتماعية.

وعقب فوزه رفض أوبرادور أن يسكن في القصر الرئاسي، وتعهد بتحويله إلى مركز ثقافي، كما قال إنه سيطرح الطائرة الرئاسية للبيع.

وفي أغسطس الماضي، تلقى لوبيز أوبرادور عرضا من رجل أعمال مكسيكي لشراء الطائرة الرئاسية مقابل 99 مليون دولار، واستخدامها كتاكسي طائر متطور مقابل 20 ألف دولار في الساعة.