وكان من المفترض أن تصعد السيارة على متن شاحنة من أجل نقلها إلى أحد المصانع، على اعتبار أنها كانت تعاني من بعض الأعطال.

إلا أن السائق أبى إلا أن يترك السيارة في حالة أسوأ من التي وجدها فيها، حيث قاد السيارة ليضعها على الشاحنة، لكن المكابح تعطلت عن العمل مما جعلها تعود إلى الوراء وتسقط في منحدر ضخم.

وقال رجل مسؤول عن المستودع، الذي كانت تتواجد فيه الجيب، إن السيارة كانت تحتاج إلى الكثير من الإصلاحات قبل حادث التحطم، إلا أنه الآن "سيتم تجميع أجزائها وبيعها في مزاد".

وتابع: "حذرنا السائق من أن المكابح لا تعمل وأن السيارة يصعب قيادتها.. لا نعلم في ماذا كان يفكر السائق".

وأضاف: "لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى، لكن حضر عناصر من قسم الإطفاء والشرطة".