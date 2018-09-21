ويظهر الفيديو طفلا يقف أمام مرآة في أحد المتاجر، ويفاجأ بصورته ويظن أنه أمام طفل ثان في الجانب الآخر من المرآة.

فيحاول الطفل مرارا النظر في المرآة فيرى صورته التي تكرر نفس حركاته، ثم يلتف إلى الجهة الأخرى لمشاهدة الطفل الآخر، لكنه لا يفلح.

وبعد أكثر من محاولة فاشلة، يستخدم الطفل تكتيك المباغتة، ليمسك بالطفل الآخر، فيراه في المرآة ثم يتحرك بشكل خاطف للإمساك به خلف المرآة، في لقطة مضحكة تظهر براءة الأطفال.

ونشر الفيديو على موقع فيسبوك شخص يدعى ليليو كوستا فيتوزا في مدينة ساو باولو البرازيلية، وقد شاهده إلى الآن 20 مليون شخص وتمت مشاركته أكثر من 400 ألف مرة، وحظي بـ 19 ألف تعليق و55 ألف تفاعل، مما يمنحه لقب "فيديو الموسم" بجدارة.