وتبدأ رحلة الغوص بالنسبة لهؤلاء النساء بفحص معداتهن، لينطلقن في هوايتهن الجديدة للتغلب على الخوف كما يقلن.

ويتم تدريب الغواصات، اللائي يُقسمن إلى عدة مجموعات، على مستويات مختلفة، فبعض المتدربات في البداية المشوار، وبعضهن حصلن بالفعل على شهادات الغوص، ويعملن لاكتساب مزيد من الخبرة ليصبحن مدربات معتمدات.

ودعت دانا القطري، إحدى المتدربات الجميع في المملكة لخوض غمار هذا التجربة الممتعة، مشيرة إلى أن رياضة الغوص تتطور وتتقدم للحفاظ على البيئة البحرية.

فيما أكدت الغواصة فاطمة السعيد، أن تجربة الغوص يجب أن يكون هدفها حماية المرجان والحياة الفطرية والبيئة البحرية بشكل عام، إضافة إلى الاستمتاع بجمال الحياة البحرية.