وكان الإقبال على المنتجات التي عرضها الموقع غير مسبوق، حيث باع تذكارات تحمل صور الرئيس إيمانويل ماكرون وهدايا أخرى، بأكثر من 350 ألف يورو خلال 4 أيام فقط، منذ لحظة تدشينه يوم الجمعة الماضي.

وبلغ سعر أرخص قطعة للبيع في متجر هدايا الإليزيه على الإنترنت 2 يورو، وهي عبارة عن بطاقة بريدية، في حين بلغ سعر أغلى قطعة، وهي أسورة ذهبية 250 يورو.

وطرح متجر الإليزيه على الإنترنت 56 قطعة للبيع، من بينها أكواب عليها صورة ماكرون، وأقلام ومفاتيح وحلوى بالعلم الفرنسي ودفاتر وحقائب وملصقات.

وسيكون نصيب الإليزيه 12 بالمئة من قيمة كل قطعة مباعة، على أن تخصص الرئاسة الفرنسية هذه الأموال لتمويل مشروعات ترميم القصر، الذي يعود تاريخ بناؤه إلى 3 قرون مضت.