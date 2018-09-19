ونقلت رويترز عن المخرجة عزة الحسني مديرة المهرجان إن اختيار السينما التونسية جاء "لاهتماماتها التاريخية بالسينما الأفريقية عموما، وما قدمته من أفلام وسينمائيين للقارة السمراء والعالم".

وتنظم مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة الدورة الثامنة من المهرجان في الفترة من 10 إلى 21 مارس 2019.

وقال السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان إن الممثل المصري محمود حميدة سيكون ضيف شرف الدورة الثامنة وذلك "لعطائه السينمائي الكبير والمتميز في التمثيل، وكذلك الإنتاج وصناعة السينما المصرية والعربية".

وانطلقت أولى دورات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في 2012بهدف تسليط الضوء على السينما الأفريقية وتبادل الخبرات بينها وبين السينما المصرية والعربية وفتح الآفاق للتعاون المشترك.