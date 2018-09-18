وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إن الجسم الغريب الذي ظهر على شاطئ مركز القحمة بمنطقة عسير على البحر الأحمر، يعود إلى نوع من أنواع الحيتان يطلق عليه "الحوت الأحدب".

وتلقت الوزارة بلاغا من حرس الحدود بمشاهدة الحوت النافق على بعد 5 كم داخل البحر داخل البحر بالقرب من ميناء الصيادين في 15 سبتمبر الجاري.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مسؤول فرع الثروة السمكية في المنطقة، أن الحوت الأحدب من أكبر الكائنات البحرية، ويعيش بالمحيطات.

وأضاف أن طوله يصل إلى حوالي 15 مترا، يبلغ محيط جسمه 4 أو 6 أمتار، ويعيش أحيانا في البحر الأحمر.