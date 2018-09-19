وأظهر تسجيل مصور رجال الإنقاذ وهم يهبطون من مروحية عمودية من أجل إنقاذ الرجل بالقرب من ويلمنغتون في نورث كارولاينا في 17 سبتمبر الجاري.

وكان الرجل برفقة كلبه يسيران في شاحنة صغيرة عندما باغتهما الإعصار والفيضان شمالي نهر "كيب فير" بالولاية.

وتمكنا من الوصول إلى أعلى الشاحنة، وفي النهاية إلى سطح مبنى، حيث تم انتشالهما من هناك.