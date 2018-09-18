وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تسجيله يوم 14 سبتمبر، طفلا يفرغ الأشياء الموجودة بداخل لعبة KeyMaster، قبل أن يقوم شخص بالغ بإخراجه من آلة الألعاب.

وكشفت الشرطة لوسائل الإعلام المحلية أن الفيديو صوره مارة شاهدوا حادثة السرقة، وطلبوا ممن تتوفر لديهم أية معلومات عن هوية الشخص الظاهر بتقديمها للسلطات المعنية لمساعدتها في القبض عليه.