وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن شخصا ما اكتشف إبرة حياكة في تفاحة شمالي سيدني، مشيرة إلى تحقيق تجريه شرطة نيو ساوث ويلز.

وأصابت أحدث وقائع اكتشاف الإبر المعدنية فاكهة التفاح، بعد أن اكتشف آخرون الأمر ذاته أثناء تناولهم الفراولة والموز في أستراليا.

واكتشفت الواقعة الأخيرة امرأة أسترالية، عندما اشترت بعض ثمار التفاح لبناتها، لكنها تعرضت لصدمة بعدما عثرت على الإبرة.

وفي بداية الأمر اعتقدت الأم أن ما وجدته ألياف جافة علقت بالتفاحة من الشجرة، لكنها عرفت الحقيقة بعدما أخرجت الإبرة كاملة.

وقالت السيدة لمحطة "7 نيوز": "صدمت لأن هذا لا يمكن أن يحدث. قرأت الأخبار عن الفراولة وكنت حريصة على تقطيع الفواكه لبناتي، لكن بالنسبة للتفاح اعتقدت أنه آمن".

وتأتي الواقعة لتزيد المخاوف من تناول الفواكه الطازجة، بعد اكتشاف إبر معدنية في 6 أنواع من الفراولة، وفي الموز أيضا، مما دفع الحكومة المركزية لإطلاق تحقيق.