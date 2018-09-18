وبحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن وايس البالغ من العمر 57 عاما، جثا على إحدى ركبتيه ثم قدم عرضه الرومانسي لصديقته جان سفيندسن.

وكان الفنان يتلقى جائزة "إيمي" عن فيلم قام بإنجازه حول "الأوسكار"، واستغل لحظة "التكريم" لإعلان الارتباط.

وقدم المنتج خاتما قال إن والده أهداه لأمه قبل 67 عاما. وفي مزحة نالت استحسان الجمهور قال: "فليطمئن إخوتي، أنا لم أسرقه ووالدي كان يعلم أنه بحوزتي".

وأضاف مخاطبا شريكته التي بدت سعيدة للغاية: "أنت تعلمين أني لا أحبذ أن أناديك صديقتي، لأني أريد أن أناديك زوجتي".

ولم يتمالك عدد من النجوم الحاضرين أنفسهم، وذرفوا الدموع وهم يتابعون أطوار العلاقة الإنسانية التي تنشأ على منصة تتويج فني.