وذكرت "سكاي نيوز" الاثنين، أن الحادثة وقعت في متجر بمدينة كورك الإيرلندية، مشيرة إلى أن شهود العيان في المكان وصفوا، دنيس أوكونور، البالغ من العمر (83 عاما) بـ" البطل".

ويظهر الفيديو ثلاثة شبان ملثمين ويحملون أسلحة بيضاء وأخرى نارية وهم يقتحمون المتجر، ويثيرون فيه الفوضى والرعب.

وبدا أن الرجل المسن، في البداية، قد استسلم للصوص، لكن بعد لحظات باغت أحدهم وهاجمه بقوة، وتعارك معه قبل أن يفر من المكان، لكن الرجل المسن لم يكتف بذلك، إذ حمل كرسيا ليضرب اللص وزميله الآخر.

وبعدما فرا من المكان، هاجم الرجل المسن أيضا اللص الثالث الذي كان يتعارك مع موظف بالمتجر، وركل اللص بقدم قبل أن يفر من المكان.

وكان لافتا أن هناك شابين في المكان، لكنهما قررا الاختباء أسفل الطاولة وعدم المقاومة.

وقال مدير المتجر تيم مورفي إن أوكونور "بطل حقيقي".