ورأى ستيفن أرمسترونغ، وهو لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 31 عاما، خيالا مجهول المصدر على جهاز مراقبة غرفة طفلته، مما أثار مخاوفه بشأن الخطر الذي يحدق بابنته.

وقال: "تجمدت من الخوف.. أنا لا أؤمن بالأرواح الشريرة.. لكنني رصدت خيالا مخيفا يتحرك ببطء في غرفة ابنتي".

وتابع: "أثارت هذا الأمر مخاوفي. لا أعرف ما هو"، مشيرا إلى أنه حين تشجع وذهب للغرفة "اختفى ذلك الشيء".

وقضى أرمسترونغ الكثير من الوقت في التحقيق في هذه القضية، لكنه لم يتوصل إلى شيء.

وأكد أن "الخيال" لم يعد يظهر في منزله، الذي يتواجد في بلايث بمقاطعة نورثمبرلاند.