وذكرت صحيفة "دالاس مورنينغ نيوز" الأميركية أن مجلس التعليم صوت، الجمعة، على إزاحة أمثال كلينتون والمؤلفة والناشطة السياسية هيلين كيلر من مناهج الدراسات الاجتماعية.

وقالت باربرا كارغيل، ممثلة عن مجلس الإدارة "تم تقديم التوصية بإزالة هيلين كيلر وهيلاري كلينتون من منهج "المعرفة والمهارات الأساسية في تكساس".

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات اتخذها أعضاء مجلس الإدارة في محاولة منهم لـ"تبسيط مناهج الدراسة في الولاية".

وكانت مقررات تكساس تضم شخصية هيلاري كلينتون، منذ عام 2016، الذي أجريت فيه الانتخابات الرئاسية بين كلينتون التي كانت تمثل الحزب الديمقراطي ضد منافسها، دونالد ترامب، من الحزب الجمهوري.

ويقول مجلس التعليم إنه يقحم عددا من الشخصيات السياسية والتاريخية في المناهج التعليمية من أجل تسليط الضوء عليها وتعريف الطلاب بها.

وتابع أن للمجلس السلطة في تحديد "الأشخاص الأساسيين"، الذين يجب على الطلاب معرفتهم والتعرف على تاريخهم وإنجازاتهم.