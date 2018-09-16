واعتقلت شرطة جيلبرت، بول أنتوني مينتشاكا، البالغ من العمر 31 عاما، في السادس من سبتمبر الماضي أمام منزله، بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب 3 فتيات.

وقالت السلطات إن مينتشاكا تظاهر بأنه امرأة تدعى "آمي"، وتبحث عن مقدمة رعاية لمساعدة ابن بالغ، يعاني من متلازمة داون، على الاستحمام وتغيير الحفاضات.

وكان مينتشاكا يجسد دور مريض مصاب بالمتلازمة من أجل اغتصاب الفتيات، حيث قالت 3 نساء تقدمن للوظيفة، إن المتهم يصبح "يثار جنسيا" أثناء الاستحمام.

وقالت النساء إنهن واجهن مينتشاكا، بعدما اكتشفن أنه لا يعاني من أي مرض، مشيرات إلى أن الرجل اعترف لهن بالكذب واختراع إعاقته.

وأُطلق سراح مينتشاكا بعد أن دفع كفالة بقيمة 15 ألف دولار، وتوقيعه التزام بعدم الاقتراب من الفتيات المشتكيات.